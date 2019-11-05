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Россиянка пыталась вывезти в Китай почти 2 кг золота, прикрепив слитки к ступням

Их стоимость оценивается более чем в 5 млн рублей

ЧИТА, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники таможни в Забайкалье помешали россиянке вывезти в Китай почти 2 кг золота в слитках, прикрепленных скотчем к ступням. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.

"Инспектор таможенного поста заметила, что россиянка нервничала и вела себя подозрительно. Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно выдала восемь слитков общим весом 1,86 кг, они были прикреплены к ступням скотчем", - рассказала Бойко.

Стоимость изготовленных кустарным способом слитков оценивается более чем в 5 млн рублей. Женщина сообщила, что перевезти золото через границу ее попросил за вознаграждение гражданин Китая.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры добавили, что по факту попытки вывезти слитки в Китай возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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