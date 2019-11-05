Штормовое предупреждение объявлено в Магаданской области из-за сильного ветра

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Спасатели Магаданской области объявили на 6 ноября экстренное предупреждение в пяти городских округах региона в связи с прогнозируемыми метелью и штормовым ветром, по силу близким к ураганному. Об этом во вторник сообщает пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Шестого ноября 2019 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Ольском, Среднеканском, Северо-Эвенском и Омсукчанском городских округах, связанных с повреждением линий электропередачи и линий связи, налипанием снега на провода и деревья, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций, а также обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей", - говорится в сообщении.

По информации магаданских синоптиков, в среду днем в регионе ожидается ветер, который местами будет достигать по скорости 30 м/с. Кроме того, прогнозируются сильные осадки в виде снега.

Сейчас в регионе преимущественно солнечная погода, слабый ветер. Температура воздуха в Магадане плюс два градуса.