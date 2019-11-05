Эксперт: выпуск белух в акватории Приморья является разумным компромиссом

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Выпуск оставшихся в бухте Средней в Приморском крае белух в бухте Успения является допустимым компромиссным вариантом с учетом сложившихся обстоятельств, хотя и несет некоторые риски для животных. Об этом ТАСС сообщил во вторник ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Консилиум ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 октября принял решение в связи с начавшимся периодом осенне-зимних штормов выпустить всех оставшихся в бухте Средней 50 белух в бухте Успения в районе Лазовского государственного природного заповедника в Приморье. Ранее их планировалось впустить ближе к местам естественного обитания в Охотском море.

"Мы считаем, что при нынешней ситуации нужно выпускать в том месте, куда реально можно их довести без травмирования. И бухта Успения представляется разумным компромиссом. Действительно, везти их на юг Охотского моря, это несколько дней хода по шторму, по холодной погоде, риск длительного контакта белух с холодным воздухом, что может спровоцировать развитие пневмонии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при идеальных условиях выпустить животных надо было бы в августе в Охотском море. Сегодня в Приморском крае в качестве основного риска для белух он назвал заходящих в акваторию северокорейских браконьеров.

"Проблема даже не в том, что они выловят этих белух, а в остающемся от браконьеров мусоре, брошенных сетях, в которых белухи или другие млекопитающие могут запутаться и получить травмы. Есть мнение, что для северных животных условия на юге Дальнего Востока неподходящие, однако у нас есть подтверждения, что как раз в районе бухты Успения белухи встречались. К тому же они теплокровные животные и способны адаптироваться как к холодной, так и к более теплой воде", - отметил эксперт.

Во вторник в Приморье началась погрузка оставшихся в бухте белух на суда, которые доставят их в бухту Успения для выпуска. Животных будут транспортировать на двух судах - "Профессор Кагановский" и "Зодиак".