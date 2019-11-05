Систему спутникового слежения за домашними лошадьми внедряют в Якутии

ТАСС, 5 ноября. Власти Якутии начали внедрение системы спутникового слежения за домашними лошадьми в хозяйствах жителей республики, сообщается во вторник на сайте правительства республики.

Коневодство в Якутии является традиционной и важнейшей отраслью экономики региона. По последним данным, поголовье лошадей растет и составляет 184 тыс. животных. В 1997 году их было до 120 тыс. Существует проблема - коневоды в Якутии теряют много времени на поиски своих табунов, которые обитают на больших территориях.

"Разработанные специально для нас первые прототипы ошейников с системой спутникового слежения доставлены и установлены сегодня на жеребцах конезавода "Борто" компанией ООО "Эс-Пас", - приводятся в сообщении слова заместителя министра сельского хозяйства республики Василия Афанасьева. Уточняется, что первые ошейники надели на животных конезаводе в Хангаласском районе (улусе) Якутии.

Проект разработан учеными из института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, французской компанией CLS совместно с Минсельхозом республики. Как рассчитывают специалисты, с помощью ошейников ученые смогут изучить суточную активность лошадей, определить скорость их передвижения.

"Ошейники синхронизировали с военными картами, где указаны все деревни, речки, озера и сайылыки [летний тип жилья у якутов]. Батарейки хватает на год, так что будем следить за этим нововведением и вносить изменения, если что-то не получится", - говорится в опубликованном сообщении.