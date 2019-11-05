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В Новгородской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

Из-за сильного ветра 27 октября без электричества остались около 15 тыс. жителей региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 ноября. /ТАСС/. Аварийные бригады энергетиков и сотрудников МЧС завершили восстановление линий электропередачи, поврежденных сильным ветром вечером 27 октября, из-за чего без электричества остались порядка 15 тыс. жителей Новгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новгородской области во вторник.

"Электроснабжение в Новгородской области восстановлено. Все потребители в районах, пострадавших от ураганного ветра, подключены по штатной схеме", - сказали в ведомстве.

В понедельник в Валдайском и Крестецком районах Новгородской области, где в 34 населенных пунктах из-за ураганного ветра неделю без электричества оставались более 200 человек, был введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент его отменили в одном муниципалитете. Как сообщил ТАСС глава Крестецкого района Сергей Яковлев, режим ЧС на территории образования снят.

Вечером 27 октября в Новгородской области был зафиксирован сильный ветер с порывами до 27 м/с. Стихия повредила автобусные остановки, были повалены деревья, возникли перебои с электроснабжением в 442 населенных пунктах региона, где живут более 15 тыс. человек и расположены 74 социально значимых объекта. Региональные власти отмечали, что это один из самых сильных ураганов за последние несколько лет.

Теги
РоссияНовгородская область
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