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Самый крупный иск о моральном вреде в России подали из-за блокировки в "Одноклассниках"

Суд отказал в удовлетворении исковых требований Виталию Снигуру о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей

ОРЕНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Блокировка страницы пользователя в "Одноклассниках" стала причиной судебного разбирательства с рекордной для России суммой требований о возмещении морального вреда в размере 100 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Управлении Роскомнадзора по Оренбургской области и Первомайском районном суде.

"Мы получили постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей деловую репутацию, честь и достоинство гражданина. Данное постановление к нам поступило 11 марта 2019 года, и на основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" оно было исполнено. Речь идет о странице пользователя в социальной сети "Одноклассники", - рассказала заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Оренбургской области Наталья Каплина.

В Первомайском районном суде уточнили, что именно эти действия стали поводом для иска к ООО "Мейл.Ру", судебным приставам и Управлению Роскомнадзора по Оренбургской области о 100-триллионной компенсации морального вреда.

"Решение было вынесено 14 октября. Иск рассматривался в открытом судебном заседании с использование системы видеоконференцсвязи. Иск подал Снигур Виталий Павлович о компенсации морального вреда, суммы 100 трлн рублей указана в исковом заявлении. В удовлетворении исковых требований Снигуру Виталию Павловичу о компенсации морального вреда было отказано", - уточнили в суде.

Ранее Федеральная служба судебных приставов России назвала 100-триллионный иск о компенсации морального вреда рекордным (сумма превышает пять годовых федеральных бюджетов РФ). За весь 2019 год в 4,6 тыс. поданных к приставам исков в общей сложности фигурировали требования на 12 млрд рублей. В общей сложности за 9 месяцев суды полностью или частично удовлетворили менее 700 исков к приставам на 339 млн рублей.

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