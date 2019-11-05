Комитет СФ одобрил кандидатуру на пост полпреда палаты по связям с детским омбудсменом

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал кандидатуру нового сенатора Маргариты Павловой на должность полномочного представителя верхней палаты парламента по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Комитет единогласно проголосовал за решение рекомендовать верхней палате парламента поддержать кандидатуру Павловой на данный пост.

Ранее данный пост занимала Елена Попова, полномочия которой закончились в сентябре 2019 года. Полномочный представитель Совфеда по взаимодействию с детским омбудсменом занимается вопросами семейной политики, в том числе касающимися семейного и так называемого детского законодательства.

Павлова сменила на посту сенатора от исполнительного органа власти Челябинской области Ирину Гехт, которая ранее подала заявление о досрочном сложении полномочий.

Павлова ранее работала на телевидении, 23 декабря 2010 года назначена уполномоченным по правам человека в Челябинской области.