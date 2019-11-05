ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Порядка 20% опрошенных россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки в будущем выбрали профессию разведчика, следует из опубликованных во вторник результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

День военного разведчика, установленный указом президента России от 31 мая 2006 года, отмечается в Вооруженных силах 5 ноября.

Результаты опроса свидетельствуют, что россияне высоко оценивают профессию разведчика. Уважение, которым пользуются в обществе представители этой профессии, респонденты оценили в 4,32 балла из 5 возможных, доходность и уровень зарплаты - в 4,10 балла, влиятельность - в 4,02 балла.

Самым известным фильмом о разведчиках оказалась лента "Семнадцать мгновений весны", ее назвали 43% опрошенных. Также респонденты вспомнили фильмы "Щит и меч" (5%), Тетралогию о Михаиле Тульеве (3%), фильмы про агента 007 (2%), "ТАСС уполномочен заявить..." (1%) и другие. Порядка 30% участников опроса не смогли вспомнить ни одного фильма о разведчиках.

Среди самых известных разведчиков россияне назвали Рихарда Зорге (15%), Максима Исаева (Штирлиц) (8%) и Николая Кузнецова (5%), президент России Владимир Путин занял четвертую строчку, его назвали 4% респондентов. Также граждане вспомнили Анну Чапман (1%) и Сергея Скрипаля (1%). Порядка 69% россиян не смогли вспомнить ни одного разведчика.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.