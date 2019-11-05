Сеул и Пекин договорились о совместной борьбе с загрязнением воздуха

СЕУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Китай и Республика Корея будут сотрудничать в борьбе с загрязнением атмосферы. Как сообщает во вторник газета The Chosun Ilbo, такое решение принято по итогам прошедшей 4 ноября в Сеуле встречи министров экологии двух стран Чо Мён Рэ и Ли Ганьцзе.

Стороны подписали план взаимодействия в решении проблемы опасных для здоровья человека мелкодисперсных частиц PM2.5. По итогам встречи Южная Корея и Китай также договорились активизировать взаимодействие по вопросам выброса выхлопных газов и повышению уровня технологий предотвращения загрязнения окружающей среды.

По окончании переговоров Чо Мён Рэ рассказал журналистам, что китайское правительство "понимает и признает тот факт, что значительная часть опасной микропыли попадает в Республику Корея извне". В то же время министр экологии и окружающей среды КНР ничего не сказал репортерам по поводу загрязнения воздуха, поступающего на Корейский полуостров из Китая. Ли Ганьцзе подчеркнул, что КНР "предпринимает активные шаги" по улучшению качества воздуха.

Ожидается, что на следующей неделе стороны опубликуют совместный доклад о статистических данных по микропыли, отмечает газета.

Согласно данным последних исследований, частицы мелкодисперсной пыли крайне вредны для здоровья. Они накапливаются в организме, провоцируя со временем развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, рака легких. По мнению ученых, смог в Южной Корее в основном состоит из смеси выбросов промышленных предприятий соседнего Китая, корейских угольных теплостанций и автомобильных выхлопов.

Эксперты также пришли к выводу, что экономический ущерб, причиненный Республике Корея загрязнением атмосферы мелкодисперсными частицами PM 2.5, достиг в прошлом году $3,5 млрд, что составляет 0,2% ВВП. Было подсчитано, что производственная сфера в стране столкнулась с ограничениями своей деятельности на 6,7%. Особенно это коснулось сферы сельского, лесного хозяйства и рыболовства, работа в которых осуществляется преимущественно на открытом воздухе. Ущерб домохозяйств, связанный с микропылью, составил в среднем $20 в месяц.

В марте этого года Национальное собрание (парламент) Республики Корея приняло восемь законопроектов, связанных с проблемой загрязнения атмосферы мелкодисперсной пылью. Согласно нововведениям, теперь законодательно признается ущерб от воздействия микропыли, а сама проблема включена в категорию социальных бедствий наряду с войной, стихийными бедствиями, экономическим кризисом и массовой безработицей. Это значительно упрощает возможности для выделения дополнительного бюджета на решение данной проблемы.