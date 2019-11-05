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Путин отметил вклад теологического форума в развитие гуманитарного знания в России

Президент уверен, что форум "будет содействовать консолидации религиозных и общественных объединений, научного и педагогического сообществ вокруг поставленных задач и целей"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям III Международной научной конференции "Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Ваш форум, ставший уже традиционным, призван обсудить актуальные проблемы, связанные с развитием теологии в нашей стране, повышением ее роли в сфере гуманитарного знания, в сбережении непреходящих духовно-нравственных ценностей народов России и нашего богатейшего культурного наследия, в воспитании подрастающего поколения, - отметил Путин. - И конечно, ключевое место в повестке конференции занимают вопросы укрепления методологической базы этой важной отрасли науки, создания современной, качественной системы теологического образования".

Президент пожелал участникам плодотворной работы и выразил уверенность, что форум "будет содействовать консолидации религиозных и общественных объединений, научного и педагогического сообществ вокруг поставленных задач и целей".

III Международная научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение" проходит 5 ноября в Москве на базе Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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