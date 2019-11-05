Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мурманские власти к 1 декабря создадут планы комплексного развития закрытых городов

Как сообщила заместитель губернатора региона, это позволит систематизировать работу по приведению в порядок инфраструктуры подобных городов

ТАСС, 5 ноября. Власти Мурманской области намерены до 1 декабря подготовить комплексные планы развития всех закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), расположенных на территории региона. Это позволит систематизировать работу по приведению в порядок инфраструктуры в таких городах, сообщила во вторник заместитель губернатора Ольга Кузнецова в ходе оперативного заседания областного правительства.

"По реновации ЗАТО в Мурманской области. В субботу с участием всех глав администраций ЗАТО и городов, на территории которых расположены военные формирования, подробно обсудили перечень объектов жилищной, социальной, городской инфраструктуры, которая требует существенной модернизации и ремонта. До 1 декабря нами будет подготовлен подробный комплексный план развития каждого ЗАТО и городов, где есть такие формирования, для проведения обсуждения на уровне министра обороны РФ с последующим докладом президенту РФ", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что все перспективные планы мероприятий "также должны быть обсуждены с жителями этих закрытых административно-территориальных образований, так как такая практика уже применялась на Дальнем Востоке". В ходе заседания регионального правительства губернатор Андрей Чибис отметил, что ренованция населенных пунктов для Мурманской области - это "самая важная задача".

"Не только ЗАТО, но и те муниципалитеты, где большое присутствие военных, соответственно, есть спрос на жилье, и эти муниципалитеты требуют очень серьезной модернизации. Принципиально важно максимально быстро, качественно, отработать планы социально-экономического развития. Есть поддержка и Минобороны РФ, и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики ", - сказал Чибис.

Теги
РоссияМурманская область
Реклама на ТАСС
Проект об упрощении возрастной маркировки дополнительно обсудят на совещании в Госдуме
Речь идет о маркировке художественных произведений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС