Мурманские власти к 1 декабря создадут планы комплексного развития закрытых городов

ТАСС, 5 ноября. Власти Мурманской области намерены до 1 декабря подготовить комплексные планы развития всех закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), расположенных на территории региона. Это позволит систематизировать работу по приведению в порядок инфраструктуры в таких городах, сообщила во вторник заместитель губернатора Ольга Кузнецова в ходе оперативного заседания областного правительства.

"По реновации ЗАТО в Мурманской области. В субботу с участием всех глав администраций ЗАТО и городов, на территории которых расположены военные формирования, подробно обсудили перечень объектов жилищной, социальной, городской инфраструктуры, которая требует существенной модернизации и ремонта. До 1 декабря нами будет подготовлен подробный комплексный план развития каждого ЗАТО и городов, где есть такие формирования, для проведения обсуждения на уровне министра обороны РФ с последующим докладом президенту РФ", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что все перспективные планы мероприятий "также должны быть обсуждены с жителями этих закрытых административно-территориальных образований, так как такая практика уже применялась на Дальнем Востоке". В ходе заседания регионального правительства губернатор Андрей Чибис отметил, что ренованция населенных пунктов для Мурманской области - это "самая важная задача".

"Не только ЗАТО, но и те муниципалитеты, где большое присутствие военных, соответственно, есть спрос на жилье, и эти муниципалитеты требуют очень серьезной модернизации. Принципиально важно максимально быстро, качественно, отработать планы социально-экономического развития. Есть поддержка и Минобороны РФ, и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики ", - сказал Чибис.