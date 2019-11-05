В Совбезе обсудили меры по обеспечению безопасности информационной инфраструктуры

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности России по информационной безопасности обсудила меры по защите IТ-инфраструктуры страны, в том числе в сферах энергетики и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Речь идет о мерах по реализации закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ", отметили в пресс-службе. "Отдельное внимание уделено объектам критической информационной инфраструктуры, функционирующим в сфере электроэнергетики. Межведомственная комиссия СБ РФ рекомендовала Минэнерго России принять исчерпывающие меры для завершения категорирования указанных подведомственных объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в Совбезе, участниками заседания "поддержаны подходы МЧС России к созданию защищенной информационной платформы межведомственного взаимодействия для оценки зон, вероятности и возможного ущерба в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".