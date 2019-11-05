Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Совбезе обсудили меры по обеспечению безопасности информационной инфраструктуры

Участники заседания уделили отдельное внимание объектам критической информационной инфраструктуры в сфере электроэнергетики

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности России по информационной безопасности обсудила меры по защите IТ-инфраструктуры страны, в том числе в сферах энергетики и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Речь идет о мерах по реализации закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ", отметили в пресс-службе. "Отдельное внимание уделено объектам критической информационной инфраструктуры, функционирующим в сфере электроэнергетики. Межведомственная комиссия СБ РФ рекомендовала Минэнерго России принять исчерпывающие меры для завершения категорирования указанных подведомственных объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в Совбезе, участниками заседания "поддержаны подходы МЧС России к созданию защищенной информационной платформы межведомственного взаимодействия для оценки зон, вероятности и возможного ущерба в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Проект об упрощении возрастной маркировки дополнительно обсудят на совещании в Госдуме
Речь идет о маркировке художественных произведений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС