В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для детских глаз

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Дым от табачных изделий при пассивном курении рядом с детьми приводит к изменению сосудистой оболочки их глаз. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи - сосудистой оболочки глаза. Причем тяжесть воздействия ассоциирована с числом курильщиков в семье и частотой курения (то есть имеет дозозависимый эффект)", - говорится в сообщении.

Салагай отметил, что такие выводы были сформулированы учеными Китайского университета в Гонконге. Они исследовали 1400 детей в возрасте 6-8 лет, результаты опубликованы в октябрьском номере журнала JAMA Ophthalmology.