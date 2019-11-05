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Проект об упрощении возрастной маркировки дополнительно обсудят на совещании в Госдуме

Речь идет о маркировке художественных произведений

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Совет Думы перенес на неопределенный срок рассмотрение в первом чтении законопроекта, упраздняющего большую часть (кроме "18+") существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. В ближайшее время его обсудят на дополнительном совещании, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Сегодня Совет Государственной думы принял решение перенести срок рассмотрения важного законопроекта, подготовленного нашими коллегами в комитете по культуре, речь идет о возрастной маркировке художественных произведений", - сказал он по итогам заседания Совета Думы во вторник.

"Есть ряд замечаний и у Администрации президента РФ, и у Министерства культуры РФ к этому закону. Мы намерены провести в ближайшее время стыковочное совещание и все-таки этот закон принять, работа над ним будет продолжена", - добавил Исаев.

В исходной редакции законопроект был внесен на рассмотрение палаты в мае группой членов комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской, 9 октября в Госдуму была внесена новая редакция. Согласно законопроекту, обязательным для произведений искусства и литературы останется лишь отсечение "18+". Промежуточная маркировка от "0+" по "16+" больше применяться не будет, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории "любым доступным способом" - на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.

Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие формулировки: "для семейного чтения", "для семейного просмотра", "для семейного посещения", "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста", "для детей среднего школьного возраста", "для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей" и иные сходные по смыслу.

Как следует из документа, в случаях включения в примерные основные образовательные программы общего образования произведения литературы не могут быть запрещены к распространению среди детей. Кроме того, допускается распространение без знака информационной продукции "рекомендуемых в соответствии с законодательством об образовании в примерных основных образовательных программах общего образования произведений литературы и авторов", за исключением литературы категории "18+", на нее ограничения сохранятся.

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