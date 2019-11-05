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Порядка 60 сотрудников офиса "Ленты" в Петербурге обратились к врачам с отравлением

Как сообщили в пресс-службе компании, сотрудники могли отравиться в столовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Около 60 сотрудников центрального офиса компании "Лента", одной из крупнейших розничных сетей России, обратились за помощью к медикам с симптомами отравления, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Нам известно об обращении 60 сотрудников центрального офиса "Ленты" к врачу с симптомами кишечной инфекции <...> Причина отравления выясняется", - сказала официальный представитель ретейлера. Предположительно, пострадавшие отравились в столовой. В "Ленте" уточнили, что продукты, поставляемые в столовую офиса компании, не поставляется в магазины, что исключает риски для здоровья покупателей.

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