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Медведев считает, что переход на цифровое вещание стал большим шагом к цифровой экономике

Премьер-министр уверен, что все идеи и инициативы участников XXIII Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей найдут свое воплощение на практике

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XXIII Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Сегодня цифровое вещание успешно осуществляется во всех регионах России. Благодаря этому люди в маленьких поселках могут смотреть столько же каналов, сколько и жители мегаполисов - с качественным изображением и звуком. При этом переход на новые форматы - это не просто скачок в технологиях, но и большой шаг к цифровой экономике, которая дает огромные преимущества", - подчеркнул премьер.

Медведев также выразил  

XXIII Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей, посвященный взаимосвязи и совместному развитию цифрового телевидения и цифровой экономики, проходит 5-6 ноября в Москве.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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