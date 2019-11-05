Серебренников и продюсер Итин вложили в проект "Платформа" свои 2 млн рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Фигурант дела "Седьмой студии" Алексей Малобродский во вторник сообщил в Мещанском суде Москвы, что обвиняемые режиссер Кирилл Серебренников и продюсер Юрий Итин не только не принимали участие в хищениях при реализации проекта "Платформа", но на начальном этапе вложили в него из собственных средств около 2 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Летом 2011 года финансирования еще не было, все мы работали на голом энтузиазме, где-то под личные обязательства откладывая платежи, где-то платя из собственных средств. Так, Серебренников и Итин потратили свои около 2 млн рублей", - сказал в показаниях Малобродский суду.

Малобродский - второй фигурант дела, дающий показания в самом начале возобновленного процесса. Ранее бывшая сотрудница Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум рассказала суду о своем участии в реализации проекта, отвергнув обвинения.

Малобродский категорически отрицает свою вину. Он рассказал о значимости театрального проекта "Платформа" и большом числе поставленных в его рамках спектаклей.