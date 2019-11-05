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Пилотов ВВС США в Японии уличили в съемках опасных для полетов селфи

Такой вывод сделала американская комиссия, расследовавшая причины столкновения двух самолетов ВМС США у берегов японского острова в декабре 2018 года

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Некоторые пилоты ВВС США, базирующиеся на территории Японии, на регулярной основе нарушают нормы безопасности полетов, что несет в себе потенциальный риск возникновения авиационных инцидентов. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что соответствующий вывод следует из доклада американской комиссии, расследовавшей причины столкновения истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet ВВС США и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у берегов японского острова Сикоку, которое произошло в конце прошлого года. В ходе расследования внимание членов комиссии привлекли социальные сети некоторых пилотов, в которых размещены их селфи, сделанные прямо в ходе учебных вылетов. На многих из них пилоты позируют на камеру, оторвав обе руки от штурвала, что является нарушением существующих норм безопасности. Расследование также установило, что среди пилотов ВВС США в Японии "наблюдается устоявшаяся атмосфера непрофессионализма и нарушений".

Американский истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик KC-130 столкнулись у берегов острова Сикоку 6 декабря. Оба самолета были приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути. Инцидент, как отмечалось, произошел во время дозаправки. На борту обоих самолетов в тот момент находились семь человек. Обнаружить удалось только двоих членов экипажа, один из них позднее скончался в больнице.

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ЯпонияСША
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