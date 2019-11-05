Минобрнауки рекомендовало вузам засчитывать абитуриентам участие в "Диктанте Победы"

"Сообщаем, что Минобрнауки России поручило образовательным организациям высшего образования включить "Диктант Победы" в число индивидуальных достижений в рамках приемной кампании 2020-2021 учебного года", - сообщается в письме на имя Хинштейна, опубликованном во вторник в его Twitter.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Дополнительные баллы будут засчитываться абитуриентам, успешно написавшим "Диктант Победы". Соответствующие рекомендации Минобрнауки РФ уже дало вузам, говорится в ответе замминистра науки и высшего образования РФ Марины Боровской на запрос депутата Госдумы Александра Хинштейна.

МОН @minobrnauki_ru рекомендовало всем вузам включить в «портфолио» для абитуриентов нашу акцию Диктант Победы. Победителям ДП будут начисляться доп.баллы при поступлении в вузы. В т.г. в акции участвовало 150 тыс чел в 85 регионах и 23 странах. В 2020 г она будет ещё масштабнее pic.twitter.com/wpgmvecm0I

Сейчас вузы начисляют к результатам ЕГЭ не более 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения абитуриента - победы в олимпиадах, наличие значка ГТО, аттестат с отличием и золотой медалью. Разбивка по баллам в рамках этого значения остается на усмотрение каждого университета.

Акция "Диктант Победы", посвященная истории Великой Отечественной войны и 74-й годовщине Победы, впервые прошла 7 мая, проводить ее планируется ежегодно. В акции приняли участие более 150 тыс. человек, которые могли проверить свои знания на 1373 площадках в 85 регионах России и 23 зарубежных государствах, а также на сайте диктантпобеды.рф. Инициаторами проведения "Диктанта Победы" стали партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и Всероссийская организация "Волонтеры Победы". Цель акции - пробудить интерес у молодежи к событиям героического прошлого страны, дать возможность проверить знания по истории Великой Отечественной войны, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.