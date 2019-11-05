Начался третий конкурс для российских школьников "Мой первый бизнес"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров объявил во вторник о начале третьего сезона конкурса для школьников "Мой первый бизнес".

"У нас нет никаких задач, чтобы побить очередные рекорды по числу участников, но мы уверены, что это будут сотни тысяч человек, потому что интерес к конкурсу очень большой. Для нас главное, чтобы ребята не просто приняли участие в конкурсе, а реализовали свои проекты", - сказал Комиссаров на церемонии открытия.

В пресс-службе организации отметили, что для участия в конкурсе школьники должны представить свои идеи или бизнес-проекты по одному из пяти направлений: образование, социальная сфера, цифровые технологии, инновации и медиа.

Онлайн этап конкурса, начавшийся сегодня, продлится до 6 декабря. На этой стадии участникам необходимо выполнить 12 заданий, относящихся к различным аспектам предпринимательской деятельности. Конкурсанты, которые покажут лучшие результаты, будут названы 10 декабря. Для них с декабря по апрель пройдет обучающая программа, в ходе которой они смогут доработать свои проекты. Итоги конкурса будут подведены в мае.

Проект "Мой первый бизнес" стартовал в 2017 году. На первый сезон было подано 408 тыс. заявок. В 2018 году для участия зарегистрировалось более 675 тыс. человек, при этом заявки приходили из 53 стран мира. Победители конкурса могут рассчитывать на гранты, а также ценные призы.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.