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Участок для судебного квартала в Петербурге исключили из списка зеленых насаждений

В качестве компенсации за участок в 2,85 га, на котором будет построен судебный квартал, в Центральном районе города обустроят шесть новых зеленых зон площадью 3,6 га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал принятый Законодательным собранием документ об исключении из перечня территорий зеленых насаждений участка на Смольнинской набережной, где планируется возвести судебный квартал. Документ о внесении изменений в городской закон о зеленых насаждениях общего пользования, подписанный 30 октября, официально опубликован на сайте городской администрации.

Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Смольного, "в качестве компенсации за участок в 2,85 га, отведенный на Смольнинской набережной для строительства судебного квартала, в Центральном районе города обустроят шесть новых зеленых зон площадью 3,6 га". В перечень территорий зеленых насаждений поправками в закон включены бульвары на улице Черняховского, на Синопской набережной у Большеохтинского моста, на набережной Обводного канала в районе Кременчугской улицы, на Воскресенской набережной, на Захарьевской улице и безымянный сквер у моста Александра Невского.

Представители городской администрации отметили, что участок на Смольной набережной севернее Орловской улицы исторически был запланирован для строительства развязки проектируемого тоннеля под Невой, согласно генплану. Возможность возвращения к этому транспортному проекту будет учтена при проектировании судебного квартала.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил, что процедуры по оформлению нового участка для размещения комплекса зданий Верховного суда планируется завершить до 1 декабря. Перенос строительства судебного квартала с набережной Малой Невы напротив Васильевского острова связан с планами создания в этом месте арт-парка. В судебном квартале на Смольнинской набережной планируется построить объекты Верховного суда и жилье для судей.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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