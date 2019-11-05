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Более 23 млн россиян сдали тест на ВИЧ во время специальной акции Минздрава

Помощница министра здравоохранения Ляля Габбасова сообщила, что за последние три-четыре года охват населения тестированием на ВИЧ увеличился примерно на 2 млн человек.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019", организованная Минздравом РФ совместно с Горьковским автомобильным заводом, охватила более 23 млн россиян. Об этом во вторник сообщила помощница министра здравоохранения Ляля Габбасова.

"Она позволила охватить почти 80% населения, проживающего в тех регионах, где прошла акция. По итогам трех кварталов этого года мы видим, что были обследованы более 23 млн человек. Это, если сравнивать с прошлым годом, гораздо выше цифра. Мы надеемся, что к концу года мы достигнем значительных результатов, увеличим в целом охват населения тестированием", - сказала она.

Габбасова отметила, что за последние три-четыре года охват населения тестированием на ВИЧ увеличился примерно на 2 млн человек. По ее словам, за три первых квартала 2019 года количество новых случаев ВИЧ по стране снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Москве - на 8,7%.

Всероссийский автопробег "Тест на ВИЧ: Экспедиция - 2019", в ходе которого жители 40 регионов смогли сдать анализы в мобильных лабораториях, прошел с 17 июня по 5 ноября. Акция проводится в партнерстве с Горьковским автомобильным заводом, автопробег начался в Севастополе и закончился в Москве.

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