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В суде сообщили, что ФБК имел возможность, но не вернул денежный перевод из-за рубежа

В Замоскворецком суде Москвы пояснили, что "неиспользование этой возможности суд расценивает как принятие этих денег"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы пояснил, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), внесенный в реестр НКО-иноагентов, имел возможность, но не вернул полученные из-за рубежа деньги. Об этом сказано в мотивировочной части судебного решения, опубликованной во вторник.

"ФБК был включен Минюстом в список иностранных агентов после того, как на счета фонда и его директора Ивана Жданова поступили два перевода на 140 тыс. руб. из Испании и около 3 тыс. рублей из США. Фонд имел возможность возвратить иностранным источникам полученные от них денежные средства. Даже несмотря на то, что на денежные средства наложен арест в рамках уголовного дела, у фонда имелась возможность совершить определенные действия, направленные на возврат указанных денежных средств", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

В документе отмечается, что закон дает организации, у которой арестовано имущество, право заявить ходатайство об изменении ограничений, которые наложены на имущество в связи с арестом или попросить об отмене ареста. Как сказано в документе, ФБК такой возможностью не воспользовался. "Данные обстоятельства свидетельствуют, что у фонда имелась возможность вернуть иностранным источникам денежные средства. Неиспользование этой возможности суд расценивает как принятие этих денег", - сказано в решении Замоскворецкого суда.

На прошлой неделе Замоскворецкий суд отклонил иск ФБК к Минюсту с требованием отказать в признании организации иноагентом. Кроме того, Следственный комитет возбудил дело об отмывании сотрудниками ФБК 1 млрд рублей. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги.

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