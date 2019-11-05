Госдума одобрила в I чтении создание реестра коренных малочисленных народов России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий создание единого перечня коренных малочисленных народов РФ. Включение в такой перечень позволит избежать злоупотреблений в сфере господдержки представителей коренных малочисленных народов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, речь идет о защите исконной среды обитания малочисленных народов, сохранении их традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, замене военной службы альтернативной гражданской службой, развитии самобытной культуры и других гарантиях.

Согласно инициативе, такой перечень и порядок учета коренных малочисленных народов будут утверждаться кабмином РФ по предложению Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) на основании представления глав регионов. Функциями ведения реестра предлагается наделить ФАДН. В соответствии с инициативой гражданину для включения в реестр будет необходимо представить соответствующее заявление и один из документов, подтверждающих его национальную принадлежность.

"Законопроект предполагает двухлетний период, в течение которого будет происходить наполнение списка. По истечении этого двухлетнего периода органы власти не вправе будут требовать от гражданина любого подтверждения, если сведения о нем содержатся в списке", - сказала замглавы ФАДН Анна Котова, представляя законопроект. По ее словам, новеллой документа является введение "коллективного заявителя". "Это возможность лица, относящегося к коренным малочисленным народам, представить документы о себе через свою общину", - пояснила она.

Представители коренных малочисленных народов смогут быть включены в данный список вне зависимости от их места проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности, заверила Котова.

"Организация учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, позволит минимизировать количество злоупотреблений в сфере предоставления социальных и экономических прав представителям коренных малочисленных народов и обеспечить беспрепятственную реализацию предоставленных им прав", - считают в правительстве.

За скорейшее принятие законопроекта ранее выступала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее данным, в период с 2016-2018 годов в адрес федерального и региональных омбудсменов поступило более 4 тыс. жалоб, касающихся трудностей в реализации прав коренных малочисленных народов на оформление пенсий и других социальных выплат. По мнению Москальковой, данная проблема возникает из-за отсутствия единого порядка отнесения гражданина к категории коренных малочисленных народов. Омбудсмен обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить правительству ускорить межведомственное согласование и внесение законопроекта, призванного решить проблему, в Госдуму.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов РФ, которые проживают в 35 регионах, составила 316 тыс. Из них 260 тыс. относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока.

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