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Трамп порадовался победе лошади Covfefe, названной так после его опечатки в твите

Президент США намекнул, что в этом слове может быть скрытый смысл

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рад победе на скачках лошади Covfefe, получившей эту кличку после его опечатки в Twitter. При этом он отметил, что данное слово может иметь "глубокий смысл".

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В минувшую субботу представитель аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Митч Рошель указал в своем Twitter, что "лошадь Covfefe выиграла турнир Breeder's Cup в Калифорнии". "Covfefe, названная так после знаменитой опечатки президента Трампа, победила в 6 из 8 последних заездов", - отметил он. В ответ Трамп подчеркнул в понедельник на своей странице в Twitter: "Замечательно! Но почему вы думаете, что это была опечатка? Может быть, в этом [слове] есть глубокий смысл!"

В мае 2017 года американский лидер в одном из своих твитов написал: "Несмотря на постоянно негативное covfefe прессы". Он явно не закончил предложение. Многие американские СМИ тогда сделали вывод, что, судя по контексту, имелось в виду слово coverage ("освещение"). И Трамп в очередной раз хотел пожаловаться на то, что журналисты необъективно освещают его деятельность на посту президента.

Опечатка привлекала большое внимание прессы и политических оппонентов главы Белого дома. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу на выборах в 2016 году, в частности, не без издевки заметила, что covfefe - ничто иное как зашифрованное "послание россиянам". Это слово вошло в обиход. Так, номерные знаки с ним заказали автовладельцы из более чем 20 штатов. Также сообщалось о том, что в ирландском пабе Duffy в Вашингтоне клиентам стали предлагать коктейль под названием Covfefe.

Трамп и ранее допускал ошибки в своих записях в Twitter. В декабре 2016 года, например, он опечатался при написании слова unprecedented ("беспрецедентный"), употребив несуществующее в английском языке unpresidented.

Американского лидера можно считать одним из наиболее известных пользователей Twitter. На его аккаунт, созданный в 2009 году, подписаны 66,5 млн пользователей. Трамп неоднократно заявлял, что эта соцсеть позволяет ему общаться с американцами без посредников в лице бюрократов и ведущих СМИ.

Теги
СШАКлинтон, ХиллариТрамп, Дональд
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