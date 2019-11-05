Путин проводит заседание Совета по русскому языку в Москве. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по русскому языку.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, это первое заседание совета в новом составе. На обсуждение вынесены вопросы реализации закона "О государственном языке Российской Федерации", поддержки и популяризации русского языка и литературы за рубежом, подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина.

Совет создан в 2014 году для развития, защиты и поддержки русского языка, а также координации деятельности в сфере международного гуманитарного сотрудничества по вопросам, связанным с развитием, защитой и поддержкой русского языка.