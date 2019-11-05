Госдума расширяет применение электронных виз на Дальнем Востоке

ТАСС, 5 ноября. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении правительственный законопроект о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Согласно инициативе, перечень указанных пунктов пропуска будет определяться кабмином РФ. "Предлагаемые законопроектом изменения позволят создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, что будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в них необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов", - говорится в пояснительной записке.

При этом расширение упрощенного порядка въезда по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска документом не предусматривается. "В железнодорожных пунктах пропуска техническая возможность проверки электронных виз отсутствует, - отмечали в правительстве. - Морские порты, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, иностранными гражданами не востребованы".

В соответствии с действующим законодательством электронные визы выдаются иностранцам, прибывающим через пункты пропуска, расположенные на территориях свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, а также через определенные кабмином РФ воздушные пункты пропуска в ДФО. С 1 октября по упрощенной процедуре иностранные граждане также могут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область.