Лауреатов премии им. Зворыкина в области телевещания объявили в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Лауреаты премии имени Владимира Зворыкина в области телеиндустрии объявлены во вторник в Москве. Церемония награждения состоялась в рамках открывшегося на ВДНХ Конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), передает корреспондент ТАСС.

Экспертным советом принято решение о присуждении премии техническому консультанту Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Марине Сальман - "За личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связанных с ними технологий". Сальман не раз организовывала трансляции масштабных событий, в числе которых пресс-конференции главы государства.

Компания "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) названа лауреатом премии в номинации "За достижения в системной интеграции с использованием новейших технологий в области телерадиовещания" за успешное завершение перехода с аналогового телевещания на цифровое. Глава РТРС Андрей Романченко отметил, что в течение девяти лет каждый день в России вводилось в эксплуатацию по три телепередатчика, были задействованы более 35 тыс. человек и 4 тыс. организаций.

Премию "За достижения в области телекоммуникационных технологий и связи" удостоена компания "Системный дом "Деловые партнеры". В категории "За создание и/или усовершенствование оборудования/технологии в сфере телерадиопроизводства" были вручены две статуэтки - ВГТРК и компании "Тракт". Специальный приз также получила компания "Профит" за создание камерного оптического канала.

Премия учреждена в 2013 году. Бронзовые статуэтки представляют собой фигуру изобретателя Зворыкина, опирающегося на телевизор.