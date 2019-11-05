Справороссы предложили привязать размер алиментов к прожиточному минимуму для детей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым во вторник внесли в Госдуму законопроект, согласно которому минимальный размер алиментов не может быть ниже регионального прожиточного минимума для детей. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Минимальный размер алиментов… не может быть ниже прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте РФ, где постоянно проживает получатель алиментов", - говорится в тексте инициативы.

Законопроект также вводит новый механизм возмещения сумм, выплаченных государством на содержание ребенка. В частности, устанавливается гарантия содержания ребенка за счет бюджетных средств региона на весь период отсутствия родителя, обязанного выплачивать алименты. Сумма соответствующих выплат должна быть не ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ для детей.

"Мы предлагаем очень простой порядок: если гражданин, которого суд обязал перечислять алименты, подался в бега, эти средства выплачивает государство из регионального бюджета", - пояснил журналистам Миронов. "Наша инициатива обеспечивает гарантии социальной защиты детей, которые либо вообще не получают положенные им алименты, либо их размер не отражает современные реалии", - заключил он.

Правительство РФ не поддержало законопроект. "Не представляется возможным сделать вывод о том, как именно величина прожиточного минимума будет учитываться при определении минимального размера алиментов", - отмечается в заключении кабмина.

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