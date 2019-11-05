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Число пользователей интернета в мире выросло до 4,1 млрд человек

По данным Международного союза электросвязи, в Европе этот показатель самый высокий (82,5%), а в Африке - самый низкий (28,2%)

ЖЕНЕВА, 5 ноября. /ТАСС/. Более 53% населения Земли, или 4,1 млрд человек, имеют доступ к интернету, и это число продолжает расти. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе Международного союза электросвязи (МСЭ) "Измерение цифрового развития: факты и цифры за 2019 год".

"Данные МСЭ подтверждают, что интернет продолжает расти в глобальном масштабе. Сейчас 4,1 млрд человек, или 53,6% населения мира, пользуются интернетом", - отмечается в докладе. При этом с 2018 по 2019 год рост составил 5,3 процентных пункта.

Вместе с тем доступа к Всемирной паутине не имеют 3,6 млрд жителей планеты. Большинство из них - граждане наименее развитых стран, где в среднем лишь у двух жителей из десяти есть доступ к интернету. В Европе этот показатель самый высокий (82,5%), а в Африке - самый низкий (28,2%).

По оценкам МСЭ, который является специализированным учреждением ООН, к концу 2019 года 57% семей в мире будут иметь доступ к Всемирной паутине дома. Хуже обстоит дело с персональными компьютерами. Ожидается, что их число за текущий год вырастет в семьях примерно на 1%, и этот показатель составит 49,7%.

Согласно докладу, сейчас 96% населения Земли находятся в зоне доступа к мобильному цифровому сигналу. Для 93% это сеть 3G или более продвинутая. В Европе, Западном полушарии и Азиатско-Тихоокеанском регионе покрытие составляет 95%, в арабских странах - 91%, на пространстве СНГ - 88%, в Африке - 79%.

"В мире доля пользующихся интернетом составляет 48% среди женщин и 58% среди мужчин. Больше мужчин, чем женщин, используют интернет во всех регионах мира, за исключением Северной и Южной Америки, где в этом отношении практически достигнут паритет", - отмечает МСЭ. В его докладе подчеркивается, что "цифровой гендерный разрыв" сократился на пространстве СНГ и Европы, однако одновременно он растет в Африке, арабских государствах и Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Наибольшим он является в развивающихся странах, особенно в группе наименее развитых государств", - констатируют авторы доклада.

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