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Евро-2020

В Петербурге проезд на общественном транспорте для зрителей Евро-2020 будет бесплатным

Выпадающие доходы перевозчиков Петербурга планируется компенсировать из городского бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Болельщики чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

"Зрителям UEFA Евро 2020, участникам UEFA Евро 2020, волонтерам и аккредитованным представителям средств массовой информации в пределах города федерального значения Санкт-Петербурга и Ленинградской области предоставляется бесплатный проезд автомобильным транспортом [кроме легкового такси] в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам UEFA, метрополитеном с 0 часов дня проведения матча UEFA Евро 2020 до 23 часов 59 минут следующего дня", - отметила представитель комитета.

Выпадающие доходы перевозчиков Петербурга планируется компенсировать из городского бюджета. В октябре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщил журналистам, что городские власти ожидают приезда около 1 млн болельщиков и туристов к чемпионату Европы. На проведение четырех матчей город выделил около 600 млн рублей, общее количество волонтеров составит 1,5 тыс. человек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЕвро-2020
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