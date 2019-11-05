Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США из Парижского соглашения по климату

В ЕС заявили, что продолжат выполнять Парижское соглашение, даже если из него выйдут США

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева при этом не пояснила, намерен ли ЕС в этом случае применить против Вашингтона какие-либо санкции

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Евросоюз продолжит в полном объеме выполнять Парижское соглашение по климату, даже если из него выйдут США, которые являются крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге во вторник в Брюсселе.

"Парижское соглашение - это глобальное соглашение, необходимое для противодействия глобального потепления климата. Весь мир и ЕС должны продолжать работать в этом направлении, даже если крупнейший в мире производитель парниковых газов выйдет из этого соглашения", - заявила она. Андреева также отказалась отвечать на вопрос, намерен ли ЕС в этом случае применить против США какие-либо санкции.

"В случае выхода США мы будем интенсивно работать над их возвращением в это соглашение", - заявила она.

США в понедельник начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год. Это уже, по меньшей мере, четвертое международное соглашение, которое США покидают в одностороннем порядке за последние три года.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

Теги
БельгияСШАВыход США из Парижского соглашения по климату
Реклама на ТАСС
Путин: "пещерные русофобы" и националисты объявили войну русскому языку
По словам президента, есть попытки "искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС