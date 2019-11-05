Новосибирская школьница пожаловалась на травлю в классе из-за несданных денег на чаепитие

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Учащаяся новосибирской школы №183 заявила, что подверглась унижениям во время чаепития в классе. В самом учреждении после обращения матери школьницы проводится внутренняя проверка, сообщила ТАСС директор школы Наталья Пермякова.

По информации местных СМИ, причиной травли восьмилетней девочки стал отказ ее матери сдавать деньги на нужды класса.

"Мы проводим с сегодняшнего утра педагогическое расследование с привлечением органов полиции", - сказала Пермякова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска, муниципалитет также проводит проверку в связи с инцидентом.