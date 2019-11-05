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МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Москве и Подмосковье

В ведомстве рекомендуют обходить рекламные щиты, не парковаться под деревьями

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Дождь и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 17:00 до 03:00 в Москве ожидается дождь, усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 17 м/с", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили, что непогода в регионе продлится местами до 6 утра среды.

В ведомстве настоятельно рекомендуют обходить стороной рекламные щиты, по возможности не парковаться под деревьями.

В новость были внесены изменения - (16:12 мск) - добавлены данные по Подмосковью.

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