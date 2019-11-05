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Челябинский Минздрав проверит информацию об унижении пациентки больницы в Миассе

Ранее в СМИ появилось видео, на котором сотрудница медучреждения вытирает лицо женщине половой тряпкой

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Челябинской области организовало выездную проверку после того, как в местных СМИ появился видеоролик, на котором сотрудница больницы в Миассе вытирает лицо пациентки половой тряпкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Городской больнице №2. На ролике видно, как женщина сидит на кровати, к ней подходит сотрудница медучреждения и протирает ей лицо тряпкой, что вызывает негативные эмоции пациентки.

Комментарием пресс-службы лечебного учреждения ТАСС не располагает.

По результатам проверки персонал больницы, который допустил это нарушение, привлекут к дисциплинарной ответственности.

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