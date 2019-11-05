Департамент экономразвития Севастополя возглавил финалист конкурса "Лидеры России"

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Финалиста конкурса "Лидеры России" Дениса Профатилова назначили директором Департамента экономического развития Севастополя, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства города.

"Финалист конкурса "Лидеры России" Денис Профатилов назначен директором Департамента экономического развития Севастополя. Элимдар Ахтемов продолжит работу в должности заместителя директора", - говорится в сообщении. Ахтемов возглавлял департамент с марта 2015 года.

Отмечается, что 31-летний Профатилов родом из Воркуты, работал заместителем руководителя - начальником отдела промышленной политики в Агентстве инвестиций и предпринимательства, Министерстве экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. Участвовал в создании и развитии специальных экономических режимов в Камчатском крае: территория опережающего развития "Камчатка" и свободный порт Владивосток, курировал создание двух индустриальных парков в регионе.

Он является лауреатом конкурса "Лучший государственный служащий Камчатского края - 2018", автором и соавтором более 20 научных публикаций в российских и зарубежных журналах по темам инновационной экономики, оценки инвестиционного потенциала региона и реализации инновационных проектов.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона назначен 38-летний Михаил Развожаев, который 12 июля отправил в отставку правительство города. Кабмину было предписано исполнять обязанности до формирования нового состава исполнительной власти. Выборы губернатора Севастополя могут быть назначены не раньше осени 2020 года.