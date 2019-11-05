Эрнст рассказал, когда реклама вернется из интернета на телевидение

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предсказал кардинальное изменение медиаландшафта в России и возвращение части рекламы из интернета на телевидение.

"Интернет отнял у телевидения значительную часть рекламы. В течение двух лет часть рекламы из интернета вернется", - сказал он во вторник в рамках Конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей, проходящего в Москве. Он привел в пример процессы, проходящие на американском телевизионном рынке, где значительная часть рекламы вернулась из интернета на телевидение. "Для контекстной рекламы, безусловно, интернет - лучший носитель, а для очень многих других типов рекламы интернет - бессмысленный носитель", - считает он.

Кроме того, Эрнст уверен, что через два года телевидение в той форме, в которой оно существовало, существовать не будет. Приводя в пример стратегию развития Первого канала, Эрнст отметил, что весь контент будет поделен на три сектора.

"Телевидение будет телевидением, да, наверное, со стареющей аудиторией <...>. Более пожилая, более спокойная аудитория будет смотреть классическое телевидение, и контент будет выстраиваться под них. Второй тип продукта - когда будет сниматься продукт довольно радикальный, иногда с насилием, более откровенным сексом, на который будет делаться версия для классического телевидения за счёт монтажа. Третий продукт будет делаться директно версией Первого канала <...> для интернета", - сказал он, отметив, что это будет возобновляемая система программ. Он также добавил, что контент в интернете можно будет смотреть по разным экономическим схемам, имея в виду форматы подачи с рекламой или без, по подписке или бесплатно.