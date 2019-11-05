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Патриарх Кирилл назвал митрополита Онуфрия защитником православных канонов на Украине

Большая часть жизни митрополита Онуфрия связана с церковным служением, отметил Патриарх Московский и всея Руси

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий является защитником православных канонов в условиях церковного кризиса в стране, говорится в поздравлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 75-летия предстоятеля Украинской православной церкви.

"Промыслом Вседержителя, явленным в соборном решении епископов Украинской православной церкви, вы сподобились подъять на свои рамена крест предстоятельского служения. В тяжелые годы испытаний украинский народ обрел в вас заботливого отца, духовно опытного архипастыря, мужественного защитника священных канонов и горячего молитвенника пред Богом", - говорится в поздравлении, размещенном во вторник на сайте Московского патриархата.

Патриарх Кирилл отметил, что большая часть жизни митрополита Онуфрия связана с церковным служением. "Господь судил вам пройти немалый путь, большую часть которого вы посвятили ревностному служению Богу и Его церкви. Принеся монашеские обеты в обители преподобного Сергия Радонежского, вы во всех обстоятельствах жизни и трудов стремитесь хранить верность сделанному однажды выбору", - подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

По случаю юбилея патриарх наградил митрополита орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени, а также пожелал ему "доброго здоровья, душевного мира и укрепления от Господа в дальнейшем предстоятельском служении на пользу святой церкви и во спасение врученной вам украинской паствы".

Теги
УкраинаРоссияКирилл (патриарх)
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