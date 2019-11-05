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Нетаньяху обратился в полицию из-за угроз в Facebook

Неизвестный под ником "Цвика Сабаг" подстрекал в сети к убийству премьер-министра и членов его семьи

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к руководству полиции с просьбой о проведении расследования угроз в его адрес, размещенных в сети Facebook пользователем "Цвика Сабаг". Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху связался с исполняющим обязанности генерального инспектора полиции Израиля Моти Коэном в связи с действиями пользователя Facebook по имени "Цвика Сабаг", который подстрекает к убийству премьер-министра и членов его семьи. Премьер-министр попросил исполняющего обязанности генинспектора немедленно начать расследование по этому делу", - говорится в заявлении канцелярии.

Как сообщил Девятый канал израильского телевидения, на картинке, которую опубликовал на своей странице неизвестный под ником "Цвика Сабаг", Нетаньяху "изображен на фоне свисающей сверху и завязанной, как на виселице веревки". В комментариях этот "Цвика Сабаг" написал, что "смертельно ненавидит" премьера и его семью, а также "всех, кто с ними сотрудничает".

"Расследование по этому делу начато в отделе киберпреступлений "Лахав-433", - заявили в израильской полиции, подтвердив, что получили обращение главы правительства. "Лахав-433" - это созданное в 2008 году спецподразделение полиции, известное как "израильское ФБР", отметил Девятый канал.

После жалобы Нетаньяху профиль "Цвики Сабаг" был удален в сети Facebook, указал телеканал.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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