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Путин: "пещерные русофобы" и националисты объявили войну русскому языку

По словам президента, есть попытки "искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию"
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обеспокоен войной, объявленной русскому языку "пещерными русофобами" в некоторых странах.

"Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно - я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - констатировал глава государства на заседании Совета по русскому языку.

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", - отметил Путин.

По его мнению, за такой политикой "все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе - права на родную речь, на культуру и историческую память". "На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы", - уверен президент.

Совершенствование норм русского языка

По словам главы государства, совершенствование норм русского языка не должно приводить к вульгарному упрощению пунктуации и орфографии. 

"Совершенствование и правового поля [для развития русского языка], и самих норм русского языка не должны означать каких-то революционных изменений и, уж тем более, вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых", - сказал Путин.

Сохранение русского языка в мире

Президент поставил две задачи по сохранению русского языка в мире. Первой он назвал необходимость "обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России и тем самым - глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения". "Вторая [задача] - реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом, в информационной, образовательной, в гуманитарной сферах", - сказал глава государства.

Он отметил, что "в последние годы по этим направлениям достаточно много сделано". "Вопросы русского языка, литературы отражены в ключевых программных документах, занимают одно из центральных мест в основах государственной культурной политики и в стратегии развития информационного общества", - привел примеры Путин. Он также напомнил, что утверждены концепция преподавания русского языка и литературы в России и концепция господдержки и продвижения русского языка за рубежом.

По оценке президента, "темы, которые связаны с русским языком, с государственным языком для России относятся к наиболее важным темам как для страны в целом, так и для каждого гражданина, для соотечественников и миллионов людей по всему миру, которые говорят на русском языке, используют его в работе, в творчестве, в общении". "Уникально богатый, многообразный, многогранный русский язык - безусловная часть мирового культурного наследия, но главной была и остается его значимость для нашей страны, для России, где он служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов, в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации", - указал Путин.

В новость были внесены изменения (16:26 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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