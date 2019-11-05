Суд освободил от наказания в связи с болезнью владельца ресторанов "Тарас Бульба"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы освободил от наказания в связи с болезнью по ходатайству ФСИН осужденного по делу о неуплате налогов владельца сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с ходатайством об освобождении Белойвана от наказания в связи с болезнью, это ходатайство было удовлетворено", - сказала собеседница агентства, уточнив, что заседание проходило 1 ноября.

Адвокат Александр Карабанов подтвердил ТАСС факт освобождения Белойвана из заключения. "Он уже освобожден, по приговору суда ему оставалось отбывать год и пять месяцев", - сказал защитник.

Белойван был приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В Басманном суде Москвы его дело в связи с признанием им вины рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допросов свидетелей.

Как следует из приговора, Белойван не платил налоги с января 2011 по март 2014 года с восьми фактически руководимых им организаций, в ресторанах не пробивали кассовые чеки и не принимали банковские карты. В ресторанах сети так называемые ночные кассиры посредством применения специального программного обеспечения по ночам удаляли из памяти системы R-keeper (система автоматизации предприятий общественного питания) наиболее дорогостоящие заказы, корректируя в сторону уменьшения сведения о количестве заказов и их стоимости. При этом в фискальной памяти кассовых аппаратов фиксировались заниженные суммы выручки за день, которые отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.