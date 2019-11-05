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Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка

Президент отметил, что совершенствование норм русского языка не должно приводить к вульгарному упрощению пунктуации и орфографии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка России.

"Одновременно с актуализацией законодательства [в языковой сфере] также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти - исполнительные, судебные, законодательные - школы и средства массовой информации", - сказал во вторник глава государства на заседании Совета по русскому языку.

По словам главы государства, совершенствование норм русского языка не должно приводить к вульгарному упрощению пунктуации и орфографии. "Совершенствование и правового поля [для развития русского языка], и самих норм русского языка не должны означать каких-то революционных изменений и, уж тем более, вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых", - сказал Путин.

Президент отметил, что языковая политика России "должна быть продуманной, сбалансированной и актуальной, отвечать современным тенденциям, чутко и гибко реагировать на их изменения". "В этой связи видится целесообразным провести анализ соответствующих норм действующего законодательства, внести необходимые коррективы", - сказал Путин, пояснив, что речь идет прежде всего о принятом в 2005 году законе о государственном языке РФ, а также о принятом в 1991 году законе о языках народов РФ. По словам главы государства, эту работу целесообразно провести межведомственной комиссии по русскому языку, в связи с чем правительство РФ при экспертной поддержке профильного президентского Совета должно утвердить новый состав и актуализировать полномочия этой структуры.

Он обратил особое внимание на необходимость повышения качества подготовки профильных педагогов образовательных организаций всех уровней, а также создания условий для развития литературных и языковых просветительских инициатив. "Свою роль должны сыграть и средства массовой информации. Речь здесь как о создании и продвижении соответствующего контента, так и об уровне, состоянии, самой культуре русского языка в российской медиаотрасли, включая новое цифровое пространство", - заметил Путин.

Целью всей этой работы президент РФ назвал формирование активной и целостной языковой политики, "которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире".

В новость были внесены изменения (16:42 мск) — добавлена информация по тексту.

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