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В СПЧ назвали несправедливым решение о ликвидации движения "За права человека"

В заявлении отмечается, что уничтожение правозащитных организаций является опасной тенденцией

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) назвали решение о ликвидации движения "За права человека" несправедливым. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте Совета.

"Решение о ликвидации движения "За права человека"... кажется нам неправомерным и несправедливым. Уничтожение правозащитных организаций - проявление опасной тенденции", - говорится в заявлении, которое подписали 20 членов СПЧ, в их числе Николай Сванидзе, Павел Гусев, Ева Меркачева, Александр Сокуров, Александр Асмолов, Генри Резник, Иван Засурский и другие.

Как говорится в заявлении, среди формальных поводов для ликвидации организации "фигурировали несоответствия ее устава ряду новых норм Гражданского кодекса". По словам членов СПЧ, движению "не дали провести съезд для внесения в устав соответствующих поправок". "Указанное судебное решение, на наш взгляд, противоречит постановлению пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 64, разъясняющего, какие нарушения закона могут считаться грубыми и, соответственно, основаниями для ликвидации организации", - говорится в заявлении.

В нем также указывается, что в ходе судебного разбирательства представители Минюста "не смогли отнести выявленные ими нарушения к грубым и неустранимым".

Верховный суд РФ 1 ноября удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебной коллегии Верховного суда по административным делам, о чем после оглашения решения представитель организации сообщил ТАСС. По словам адвоката Сергея Андропова, после подачи апелляции они обратятся в ЕСПЧ.

Глава движения Лев Пономарев сообщил о намерении создать новую организацию без регистрации юридического лица, если нынешний статус не получится сохранить. Также он заявил о возможности создания коалиции с движениями, осуществляющими правозащитную деятельность.

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Россия
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