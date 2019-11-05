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Дума приняла в I чтении законопроект о праве регионов создавать платные вытрезвители

Документ предусматривает создание таких учреждений в субъектах России на базе муниципально-частного партнерства

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право создавать платные вытрезвители.

Документ предусматривает создание таких учреждений в субъектах РФ на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае появится возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители. Правом определять общие правила организации их деятельности предлагается наделить правительство РФ. Еще одним законопроектом вносятся изменения в закон "О полиции" в части доставления сотрудниками полиции граждан в подобные специализированные учреждения. Речь идет о лицах, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться.

"Уже созданы и действуют подобного рода центры в отсутствии правовых оснований, - отметил замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, представляя законопроект. - Наш законопроект в первую очередь направлен на то, чтобы обеспечить уже существующие центры необходимыми юридическими механизмами".

По его словам, создание вытрезвителей будет осуществляться на базе органов здравоохранения. Депутат привел статистику, согласно которой в 2018 году в РФ в медицинские организации были доставлены 681,6 тыс. человек, находящихся в нетрезвом состоянии, 75 процентов из которых не получили помощи.

"В случае принятия нашего законопроекта программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи будет работать так же, как она работает сегодня. Лица в нетрезвом состоянии, нуждающиеся в медицинской помощи, ее получат. Не нуждающиеся в медицинской помощи, но нуждающиеся в вытрезвлении, в тех регионах, где такие центры созданы, будут доставляться туда", - заключил Хинштейн.

Вытрезвители в России

Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года. По данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных и региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться.

Счетная палата РФ не поддержала законопроект, так как в документе нет информации о нагрузке на бюджеты субъектов, которая может возникнуть после реализации предлагаемых проектом изменений. При этом инициатива в сентябре была поддержана кабмином РФ с учетом замечаний. В частности, правительство выступает за уточнение статуса специализированных учреждений и правовых оснований для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, а также видов помощи, которая будет оказываться в таких учреждениях. 56 субъектов РФ выступило в пользу законопроекта, два - против.

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