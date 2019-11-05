Региональные телеканалы начнут вещать в цифре во всех субъектах России 29 ноября

КАЛИНИНГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Региональные телеканалы во всех субъектах России до конца ноября начнут вещание в цифровом формате в эфире телекомпании ОТР. Об этом сообщила во вторник в прямом эфире калининградского телеканала "Каскад" директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи России Екатерина Ларина.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

Во вторник вещание местных телеканалов в цифровом эфире телекомпании ОТР началось в пилотных регионах - Калининградской и Омской областях. Они получили ежедневные пятичасовые врезки для своих программ.

"Вся страна это [включение региональных телеканалов в цифровой эфир ОТР] сможет увидеть 29 ноября. Это будет большой, полный запуск", - сказала Ларина, добавив, что по решению российского правительства все расходы на реализацию этого проекта взял на себя федеральный центр.

В Омской области вещание в цифровом формате во вторник начала телекомпания "12 канал", в Калининградской - "Каскад". Местные телеканалы получили врезки в цифровой эфир первого мультиплекса с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00 по местному времени.

"Главная задача, которую решила наша телекомпания с началом вещания в цифровом формате - это предоставление жителям региона возможности следить в телеэфире не только за общероссийскими, но и за местными новостями. Региональные врезки - пять часов в день - позволят давать полную информационную картину дня жителям области. Кроме того, в эфир будут выходить передачи, которые давно знакомы и полюбились местным жителям", - сказала ТАСС директор калининградский телекомпании Ольга Волкова.

Касаясь коммерческой стороны вопроса, собеседница отметила, что телеканал будет привлекать спонсоров для создания программ. Он добавила, что региональный радиотелевизионный центр обеспечил качественный выход телекомпании в эфир.

Переход на цифровое вещание

Переход на цифровое вещание в России произошел в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, прошел в несколько этапов: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября. Омская область перешла на цифровое вещание 2 июня 2019 года. Жители региона получили возможность смотреть в высоком качестве 20 федеральных каналов.