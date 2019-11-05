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Разделяй и утилизируй: эффективное управление отходами

Стратегическое планирование - одна из главных задач в сфере обращения с отходами. Она связана с коренными изменениями в отрасли, растущим объемом мусора и планами строительства новых заводов и полигонов
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© Gettyimages

Ежегодно каждый россиянин создает 400-500 кг бытового мусора, который превращается в 60-70 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год в масштабах страны. Только с 2008 по 2018 год объем образования отходов вырос на 50%, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. "Это серьезная цифра, которая показывает, что экономическое развитие страны дает такой побочный эффект", - сказал Дмитрий Кобылкин. Эти показатели говорят о том, что при разработке схемы обращения с отходами нужно учитывать постоянно растущий объем отходов.

При этом ликвидация и рекультивация даже небольшой свалки или полигона, по данным главы Минприроды, может обходиться в миллионы рублей, а устранение одного крупного подмосковного полигона - в сумму около 4 млрд рублей.

На ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, отчасти направлен федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Согласно этому документу, до 2024 года предусматривается достижение сразу нескольких целевых показателей: доля ТКО, направленных на утилизацию, должна увеличиться с 3% до 36%, а доля обрабатываемого мусора вырасти с 7% до 60%.

Кроме того, в рамках федерального проекта создается электронная модель территориальных схем по обращению с отходами, в том числе и ТКО. За их эффективным и законным обращением следит специально созданная публично-правовая компания "РЭО Радар" ("Российский региональный оператор"). Она же проводит экспертизу территориальных схем, готовит рекомендации по их корректировке и следит за реконструкцией, модернизацией и строительством капитальных объектов, которые необходимы для создания налаженной системы и инфраструктуры обращения с ТКО.

Зачем нужна электронная модель

Уже к апрелю 2019 года, по данным председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, было разработано 85 региональных территориальных схем обращения с отходами для каждого отдельного субъекта РФ. Такие схемы аккумулируют данные о накоплении, утилизации, переработке отходов, но рассчитывают потребности отрасли только внутри региона, что создает проблемы с вывозом мусора на дальние расстояния.

Инфраструктурные мощности распределены неравномерно: "Заводов по переработке отходов одновременно и много, и мало. Например, с Камчатки везут раздельно собранный мусор во Владивосток, из Татарстана - в Минеральные Воды, потому что ближе заводов нет. При этом часть их них загружена на 30-40%, потому что их строили абсолютно бездумно. Если бы схема существовала изначально, мусороперерабатывающие заводы строили бы с учетом экономии и удобства для регионов", - пояснил Владимир Бурматов 19 апреля 2019 года на экологическом форуме "Единой России" "Чистая страна".

Эту точку зрения тогда же поддержал и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин: "И у Башкирии существуют такие же проблемы. Они готовы брать полигон в Челябинской области для того, чтобы сократить плечо доставки. Здесь взаимовыгодная ситуация, ее надо рассмотреть. Рассмотреть должны мы в федеральном центре, потому что тут тяжело бывает договориться. Территории друг друга иногда не видят", - сообщил министр во время проведения экологического форума.

При этом вопрос с неравномерной загрузкой и распределением мощностей, по мнению председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, могла бы решить единая электронная федеральная территориальная схема обращения с отходами. "С этого надо было начинать "мусорную" реформу, и в "Единой России" говорили об этом еще полтора года назад. Поэтому мы предлагаем Минприроды создать единую схему, в том числе в электронном виде", - отметил Бурматов.

Еще один важный аргумент в пользу создания единой федеральной территориальной схемы - привлечение частных средств для строительства и развития объектов инфраструктуры. Инвестиционная привлекательность объекта зависит от его бесперебойной работы, то есть стабильного потока отходов на станции сортировки и переработки без дефицита и перезагрузки на объектах. Это делает систему понятной для инвесторов, позволяет гарантировать возврат средств и делать экономику отрасли прозрачной.

Техническая возможность объединить уже готовые территориальные схемы субъектов РФ в единую федеральную систему существует. С помощью искусственного интеллекта можно проанализировать уже имеющиеся и запланированные к строительству станции обработки (сортировки) отходов с разбивкой по годам и объемы вторсырья, которые будут образованы. Далее подключаются данные об объектах переработки, проверяется соответствие их возможностей поступающим объемам вторичных материальных ресурсов и рентабельность реализации с учетом стоимости перевозки. Это позволяет уменьшить объемы отходов, которые вместо переработки отправляются на полигон, а также снизить тарифы на вывоз мусора, на формирование которых влияют размер инвестиций, стоимость транспортировки отходов и инфраструктура.

Нередко программы, разработанные с помощью искусственного интеллекта, позволяют увидеть и применить неочевидные обычному глазу решения. Например, в некоторых случаях планируемую станцию сортировки отходов имеет смысл подвинуть ближе к объекту переработки, увеличив транспортные расходы на первичный сбор отходов, но сделав рентабельной утилизацию вторсырья. "Например, мы увеличили транспортные затраты на 5-9 рублей на человека в месяц, но реализация продукции на переработке дала прибыль в размере 10-11 рублей на человека в месяц. Получается, что тот, кто платит за вывоз мусора, будет в выигрыше, хотя на первый взгляд это выглядит как рост транспортных затрат", - рассказывает разработчик программы для создания электронных территориальных схем и генеральный директор компании "Большая Тройка" Артем Седов.

Кроме задач территориального планирования программы, использующие мощности искусственного интеллекта, способны в режиме реального времени отслеживать сроки строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры и предлагать оперативные решения в случае нештатных ситуаций. "Мы должны быть готовы перенаправить поток, если какой-то объект не запущен в срок или, наоборот, вышел из строя. Важно не допустить дефицита мощностей или перегрузку объектов, соблюдать законы охраны природы. Это абсолютно выполнимая задача, если ты видишь отрасль в целом и можешь анализировать каждый поток отходов", - говорит Артем Седов.

Кроме того, система контроля за компаниями-перевозчиками и введение весового контроля на всех объектах позволит оперативно следить за объемом отходов и обеспечить выполнение задач федерального проекта не только на этапе преобразования отрасли, но и в будущем, при эксплуатации и планировании строительства новых мощностей.

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