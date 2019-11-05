Программа "Земский доктор" начнет действовать в Северной Осетии с 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 ноября. /ТАСС/. Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" начнут действовать в Северной Осетии в 2020 году, сообщил во вторник ТАСС зампредседателя правительства - министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев.

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в следующем году мы планируем подключиться к реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", чтобы создать пласт специалистов, которые останутся здесь", - сказал собеседник агентства.

Как подчеркнул министр, региону необходимы специалисты любого возраста. Но, в первую очередь, по его словам, программы будут рассчитаны на молодых специалистов, готовых создать семью и укорениться в регионе.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.