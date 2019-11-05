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Путин 6 ноября примет в Кремле офицеров, получивших новые звания и должности

Мероприятие пройдет в Георгиевском зале

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду примет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца офицеров, повышенных в должности и получивших новые звания. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"6 ноября президент России В. Путин встретится с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий. Мероприятие по традиции пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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