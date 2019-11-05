Минспорт определит перечень фитнес-услуг и организаций для налогового вычета

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минспорт РФ определит перечень фитнес-услуг, на которые может быть оформлен налоговый вычет, а также перечень организаций, предоставляющих услуги, подлежащие вычету. Об этом ТАСС сообщили в Минфине.

"Минфин России внес в Правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, которые позволят гражданам получать социальный налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться этот вычет, в дальнейшем определит Министерство спорта отдельным нормативно-правовым актом", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева сообщила, что закон о налоговых вычетах на расходы граждан на физкультурно-оздоровительные услуги может быть принят к лету 2020 года. Согласно проекту закона, гражданин может вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета, таким образом, составит 15,6 тыс. рублей.

Минфин начал разработку документа в январе этого года после совещания у заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец. В начале мая президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внести в Госдуму проект закона о налоговом вычете за оздоровительные услуги до 2 декабря.