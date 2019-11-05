Институт языкознания РАН предлагает разработать новый закон об основах языковой политики

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Научно-исследовательский центр по национально-языковым отношениям Института языкознания РАН предлагает разработать новый федеральный закон о языковой политике РФ. Об этом руководитель Центра Владимир Алпатов заявил во вторник на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку.

"Центр предлагает разработать новый комплексный федеральный закон об основах государственной языковой политики Российской Федерации, где следовало бы предусмотреть правовые нормы по устранению существующих противоречий и недостатков действующего законодательства, что мы видим и в Республике Татарстан при вопросе о распределении часов преподавания на русском и татарском (и в некоторых случаях с утверждением графика) языков. Всё это надо преодолеть", - сказал он.

Также Центр предлагает проводить мониторинг действующего закона о языках и систематическое обследование языковой ситуации в субъектах РФ. "При выявленных необходимостях подготавливать изменения и поправки в действующее языковое законодательство", - добавил Алпатов.

Среди других предложений - распространить практику создания Советов по русскому языку как государственному в субъектах и регионах страны. "Разработать комплекс мероприятий по пропаганде русского языка в Российской Федерации и за ее пределами. Оказывать поддержку в изучении русского языка трудовым мигрантам и иностранным гражданам, проживающим и работающим в РФ. Постоянно проводить документацию и описание языков Российской Федерации, в том числе путем полевых экспедиционных исследований", - сказал руководитель Центра.

По его словам, также необходимо разработать программу по сохранению и развитию коренных языков народов России. "На государственном уровне пропагандировать идею о преимуществе двуязычия, многоязычия по сравнению с одноязычием, о необходимости всеобщего владения русским языком и усвоения этого языка не вместо этнического языка, а наряду с ним", - добавил Алпатов.

В Центре также считают, что необходимо расширить телевизионные передачи на разных языках РФ, на языках наиболее многочисленных народов вести круглосуточные передачи, как "это делается во многих странах". Алпатов привел в пример Испанию, где четыре канала круглосуточно вещают на баскском языке.

О Совете

Совет по русскому языку создан в 2014 году в целях обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка, координации деятельности в сфере международного гуманитарного сотрудничества по вопросам, связанным с развитием, защитой и поддержкой русского языка. 2 августа 2019 года был утвержден новый состав этого совета, куда, помимо ведущих российских филологов и лингвистов, вошли учителя, историки русской литературы, руководители литературных музеев, писатели и издатели.